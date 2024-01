Lotta, al via le Ranking Series a Zagabria: sei i convocati dell’Italia

La Croazia ospiterà le Ranking Series della lotta, primo appuntamento stagionale e già fondamentale per stabilire le teste di serie in vista del sorteggio delle categorie di peso per le Olimpiadi di Parigi 2024. A Zagabria sono sei i convocati dell’Italia: per quanto riguarda la lotta libera, troviamo in gara Colin Realbuto nei -65 kg e Abraham Conyedo nei -125 kg, per la lotta greco-romana gli azzurri al via sono Jacopo Sandron nei -63 kg, Riccardo Abbrescia nei -77 kg, Mirco Minguzzi nei -87 kg e Nikoloz Kakhelashvili nei -97 kg. Nel libero spicca l’assenza del riabilitato Frank Chamizo.