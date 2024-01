Lazio-Roma, Kristensen: “C’è rispetto per i nostri avversari, ma non temo nessuno”

“Rispetto la qualità della Lazio, ma non temo nessuno. Se temessi qualcuno non potrei giocare… In generale, dobbiamo essere molto bravi a mantenere le nostre qualità, questo è l’obiettivo”. Rasmus Kristensen, terzino destro della Roma, parla così ai microfoni di Sport Mediaset alla vigilia del derby di Coppa Italia. Una stagione certamente caratterizzata da alti e bassi per il club giallorosso: “Non credo ci sia nulla da salvare, siamo ottavi. Però la classifica è corta, con qualche vittoria possiamo salire in quarta posizione, tutto è aperto. La Coppa Italia è un grande torneo, vogliamo giocarlo, la finale è nel nostro stadio ed è un nostro obiettivo”. Mesi difficili anche a causa dei tanti infortuni in squadra: “Non c’è molto che si possa fare, solo unirci ancor di più come gruppo e combattere. Penso che ne abbiamo dato dimostrazione anche contro l’Atalanta. Abbiamo giocato con una difesa completamente inedita, ma il gruppo è l’unica soluzione, giocare al meglio e crescere insieme, e alla fine credo che andrà bene”.