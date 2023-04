Frosinone-Sudtirol oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

Tutto pronto allo stadio Benito Stirpe per Frosinone-Sudtirol, match valevole per la trentaquattresima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023: ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming dell’incontro. Gli uomini di Fabio Grosso vanno a caccia dei tre punti per fare un ultimo definitivo passo in avanti verso la promozione in Serie A. Gli altoatesini, invece, dopo le due sconfitte consecutive contro Bari ed Ascoli, vogliono rialzare la testa per chiudere al meglio la regular season. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 22 aprile alle ore 14:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

SEGUI LA DIRETTA TESTUALE

SITO SERIE B

RISULTATI E CLASSIFICA