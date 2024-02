Frosinone-Milan oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Frosinone e Milan, valevole per la ventitreesima giornata di Serie A 2023/2024. I rossoneri sono reduci dal pareggio casalingo contro il Bologna, ma restano in striscia di risultati utili nell’ultimo periodo e proveranno a guadagnare qualche punto su Inter e/o Juventus che si affronteranno nel big match di domenica sera. La formazione di Motta cerca di tornare al successo dopo 4 gare terminate con due pareggi e altrettante sconfitte. La sfida è in programma oggi, sabato 3 febbraio alle 18:00. Diretta sulla piattaforma Dazn e tramite il canale Zona Dazn (previo attivazione) su Sky.