Sorrento-Crotone oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Sorrento-Crotone, match valevole per la ventiquattresima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La compagine campana sta disputando un buon campionato e spera di proseguire su questa strada per garantirsi una salvezza tranquilla e magari anche qualcosa in più. I calabresi, dal loro canto, vogliono continuare ad inseguire la Juve Stabia e l’Avellino, che finora hanno mostrato pochi punti deboli. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 3 febbaio alle ore 16:15 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.

