Perugia-Rimini oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Perugia-Rimini sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match del girone B di Serie C 2023/2024. Nella ventiquattresima giornata del campionato della Lega Pro, allo stadio Renato Curi gli umbri, terzi in classifica, sfidano l’undicesima della classe, la formazione romagnola che vuol rientrare all’interno della zona playoff. Chi la spunterà? Appuntamento alle ore 18.30 di sabato 3 febbraio, diretta tv su Sky Sport Uno, diretta streaming su Sky Go e anche su NOW.

SEGUI LA DIRETTA