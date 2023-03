Frosinone-Cosenza oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

Tutto pronto allo stadio Benito Stirpe per Frosinone-Cosenza, match valevole per la trentesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023: ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming della sfida. La capolista, dopo il pareggio a reti bianche con il Bari, vogliono subito riprendere la loro marcia per avvicinarsi ulteriormente alla promozione diretta in Serie A. I calabresi, invece, arrivano dall’importante affermazione sulla Spal e sperano di dare continuità ai risultati per scalare altre posizioni della classifica. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 18 marzo alle ore 14:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

SITO SERIE B

RISULTATI E CLASSIFICA