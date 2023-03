Brescia-Genoa oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Brescia-Genoa, match del Rigamonti valevole per la trentesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. Le Rondinelle occupano una deludente ultima posizione e, dopo il pareggio di Venezia, vanno a caccia di un successo per abbandonare i bassi fondi della graduatoria. I ragazzi di Alberto Gilardino, dal loro canto, sono reduci da due vittorie consecutive ed hanno intenzione di calare il tris per consolidare il secondo posto in classifica. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 18 marzo alle ore 14:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

SITO SERIE B

RISULTATI E CLASSIFICA