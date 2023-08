Ciclismo su pista, Mondiali Glasgow 2023: inseguimento maschile, finale Italia-Danimarca oggi in tv. Orario e diretta streaming

Orario, diretta tv e streaming e tutte le informazioni per seguire la finale dell’inseguimento maschile dei Mondiali di Glasgow 2023 di ciclismo tra Italia e Danimarca. Esattamente due anni dopo la storica finale dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020, Italia e Danimarca si ritrovano nell’atto conclusivo dell’inseguimento maschile. In palio una prestigiosa medaglia d’oro, che significherebbe molto per il quartetto azzurro. L’Italia sarà rappresentata da Filippo Ganna, Francesco Lamon, Jonathan Milan e il giovane Manlio Moro, che sostituisce Simone Consonni.

ORARI, TV E STREAMING – L’orario di partenza della finale, in programma oggi, sabato 5 agosto, è quello delle 20:07 italiane. Gli appassionati potranno seguire tutto in diretta streaming integrale su Eurosport Player, Discovery+, RaiPlay e DAZN, ma la finale del quartetto italiano sarà trasmessa anche in diretta tv su RaiDue e su Eurosport. Sportface vi racconterà tutto in tempo reale con aggiornamenti live e risultati per non farvi perdere davvero niente di questo attesissimo evento.