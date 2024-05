Fritz-Cerundolo oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Madrid 2024

Taylor Fritz se la vedrà contro Francisco Cerundolo nei quarti di finale del Masters 1000 di Madrid 2024, torneo di scena sui campi in terra rossa in altura della capitale spagnola. Entrambi sono in ottima fiducia dopo aver sbarrato la strada rispettivamente al polacco Hubert Hurkacz e al tedesco Alexander Zverev. Il californiano, inoltre, si è presentato alla Caja Mágica dopo aver conquistato la finale in quel di Monaco di Baviera. L’argentino padroneggia in maniera migliore la superficie ma, anche in base alla velocità del terreno di gioco, sarà proprio lo statunitense a partire con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers. I due si sono già scontrati lo scorso anno nel terzo turno del Roland Garros, con Fritz che fu costretto a capitolare in quattro parziali. In palio per il vincitore c’è il biglietto d’ingresso per la semifinale contro uno tra il russo Andrey Rublev oppure il beniamino di casa Carlos Alcaraz, rispettivamente la settima e la seconda forza del tabellone.

Fritz e Cerundolo scenderanno in campo oggi (mercoledì 1° maggio). I due giocatori sono pianificati come quarto ed ultimo incontro di giornata sul Manolo Santana Stadium, con inizio fissato non prima delle ore 21.30. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento tramite i tre canali di riferimento Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Max (205), oltre al nuovo Sky Sport Plus (per accedervi basta cliccare sul tasto verde del telecomando) per seguire anche le partite sui campi secondari. Disponibili inoltre una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Per i clienti NOW è disponibile EXTRA Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA. In alternativa, Sportface.it seguirà il quarto di finale tra Fritz e Cerundolo, accompagnando i propri lettori con aggiornamenti, news, approfondimenti e le parole dei protagonisti al termine del confronto.