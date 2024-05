Porto Viro-Cuneo oggi in tv: orario e diretta streaming andata quarti Coppa Italia A2 2024 volley maschile

Tutto pronto per Porto Viro-Cuneo, gara di andata dei quarti di finale della Coppa Italia Serie A2 2024 di volley maschile. I veneti di Daniele Morato, sconfitta nelle semifinali dei Playoff da Siena, vogliono sfruttare il tifo del proprio pubblico per fare subito un passo verso il passaggio del turno. Dall’altra parte della rete c’è la formazione di Matteo Battocchio, che ha invece sconfitto nettamente Pineto negli ottavi di finale di Coppa Italia ed ora va a caccia di un’altra grande prestazione. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 19.00 di mercoledì 1 maggio al Palazzetto dello Sport Porto Viro di Porto Viro, in provincia di Rovigo. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la sfida Delta Group Porto Viro-Puliservice Acqua S. Bernardo Cuneo dei quarti di finale della Coppa Italia Serie A2 2024 di volley maschile.

STREAMING E TV – La gara di andata Porto Viro-Cuneo dei quarti di finale di Coppa Italia Serie A2 2024 di volley maschile è visibile in diretta streaming in esclusiva su volleyballworld.tv, la piattaforma della federazione mondiale a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una la cronaca al termine e tutti i risultati aggiornati in tempo reale per non perdersi alcuna emozione.