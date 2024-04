Campobasso-Sesto San Giovanni in tv: programma, orario e diretta gara-3 playoff Serie A1 femminile 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Campobasso-Sesto San Giovanni, sfida valida come gara-2 dei playoff della Serie A1 femminile 2023/2024 di basket. Siamo arrivati alla sfida decisiva di questa serie, che nelle prime due partite ha regalato tante emozioni e spettacolo, con le due squadre che hanno entrambe vinto sul campo dell’avversaria. In gara-1 è stata Sesto ad imporsi in Molise, mentre in gara-2 Campobasso è riuscita a restituire il favore alle avversarie grazie soprattutto all’incredibile parziale di 6-23 nel secondo quarto, utile a costruire un margine che poi le rossonere non sono riuscite a colmare nel secondo tempo. In questa gara-3, per entrambe l’obiettivo è solo vincere per ottenere il pass per le semifinali. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di mercoledì 1 maggio. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Campobasso-Sesto San Giovanni, valida per i playoff di Serie A1 2023/2024 di basket.

TABELLONE E ACCOPPIAMENTI PLAYOFF

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming e in esclusiva sulla piattaforma ufficiale della lega, raggiungibile dal seguente link, previa attivazione dell'abbonamento.