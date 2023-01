Formula E, E-Prix Messico 2023 gara oggi in tv: canale, orario e diretta streaming

Tutto pronto per il primo appuntamento stagionale con la Formula E, l’E-Prix del Messico 2023, che sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming. La gara inaugurale del nuovo campionato delle macchine elettriche va in scena sul territorio centramericano alle ore 20.45 di sabato 14 gennaio, mentre le qualifiche (diretta su Sky Sport Action) saranno in programma alle ore 16.40 e decreteranno la griglia di partenza. Per quanto riguarda l’E-Prix, diretta tv su Canale 20 di Mediaset in chiaro e in pay su Sky Sport 252. Streaming gratis su Mediaset Infinity e su Now per gli abbonati.

Sabato 14 gennaio 2023

ore 16.40 Qualifiche su Sky Sport Action

ore 20.45 E-Prix su Canale 20 e Sky Sport 252