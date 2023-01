Formula E, E-Prix Messico 2023: programma, date, orari e tv prima tappa

E’ tutto pronto per l’inizio della stagione di Formula E, che prenderà il via con la tappa dell’E-Prix del Messico: ecco di seguito tutte le informazioni su programma, date, orari e diretta tv e streaming. Inizia una nuova stagione intensa con le auto elettriche e si parte dallo stato centramericano, pronto a ospitare dal 13 al 14 gennaio il primo appuntamento dell’anno. Si parte nella tarda serata italiana di venerdì 13 gennaio, alle ore 23.30, con le prove libere 1, alle 14.30 di sabato 14 gennaio ecco le prove libere 2, quindi alle 16.40 spazio alle qualifiche col format apprezzato dello scorso anno (finiranno alle 17.55), la gara è in programma dalle 20.45 italiane, in particolare il via verrà dato intorno alle 21. Sky Sport Action trasmetterà le qualifiche alle ore 16.40 in esclusiva in tv. Sarà Canale 20 a trasmettere in diretta l’E-Prix, su Sky Sport Uno, invece, disponibile solo la differita alle ore 23.15. Diretta streaming, oltre che su Mediaset Infinity e Sky Go, anche sui canali Youtube della Formula E per quanto riguarda le sessioni di libere.

E-PRIX MESSICO 2023

Venerdì 13 gennaio

ore 23.30 FP1

Sabato 14 gennaio

ore 14.30 FP2

ore 16.40 Qualifiche

ore 20.45 E-Prix