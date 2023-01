Lecce-Milan 2-2, Pioli: “Abbiamo sbagliato tutto nel primo tempo, non pensavamo alla Supercoppa”

“Nel primo tempo abbiamo sbagliato tutto quello che potevamo sbagliare e lì la partita è diventata difficile. Poi è chiaro che abbiamo recuperato e potevamo vincere, ma dobbiamo fare sicuramente meglio. Venivamo da due risultati che ci avevano deluso e volevamo iniziare bene stasera, invece poi c’è stato l’errore sul primo gol e da lì si è complicata”. Queste le parole dell’allenatore del Milan, Stefano Pioli, dopo il deludente 2-2 in rimonta contro il Lecce. “Credo che sia sempre difficile stabilire se una squadra sia preoccupata o un po’ leggera, perché se sei preoccupato approcci bene la partita per evitare problemi. Dalla ripresa del campionato non stiamo ottenendo i risultati che vorremmo, ma abbiamo la possibilità di fare meglio, cercare di farlo anche con più continuità – ha aggiunto ai microfoni di Dazn – Stasera abbiamo cominciato male ma poi conosco gli aspetti caratteriali della mia squadra e abbiamo recuperato. Ora non dobbiamo pensare al Napoli ma dobbiamo pensare a noi stessi, a fare meglio e vincere con continuità”. E sulla Supercoppa: “La Supercoppa? E’ una partita secca contro un grande avversario, quindi faremo di tutto per farci trovare pronti. Spero di recuperare anche Rebic per l’occasione. Origi finalmente sta bene e mi auguro possa tornare presto pure Ibrahimovic. Non abbiamo mancanze in organico”.