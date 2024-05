Formula 1, qualifiche sprint GP Miami oggi in tv: orari, programma e come seguirle in diretta

La Formula 1 sbarca negli States per disputare il Gran Premio di Miami, sesta tappa della stagione 2024. Il paddock lascia Shanghai dopo aver visto il debutto annuale del format sprint, riproposto anche per l’appuntamento di questo fine settimana. Sul circuito cittadino della città americana andrà infatti in scena la seconda gara sprint delle sei previste nel corso di questa stagione. Il format, introdotto due anni fa dalla Formula 1, prevede una sola sessione di prove libere il venerdì, seguita dalle qualifiche sprint per decretare l’ordine di partenza della gara della giornata di sabato.

I piloti scenderanno in pista a caccia del giro più veloce a partire dalle 22:30 italiane di venerdì 3 maggio. La sessione prevede la regola delle mescole fisse e al termine del Q3 verrà assegnata unicamente la prima posizione in casella, con la pole position in palio nella giornata di sabato con le qualifiche tradizionali. Nello scorso fine settimana è stato Lando Norris a trovare la testa della classifica, con Max Verstappen che poi aveva vinto la sprint. Chi otterrà il giro più veloce? Per scoprirlo ci si potrà sintonizzare con i canali di Sky Sport Uno e Sky Sport F1, oltre che sulle piattaforme streaming di NOW e Sky Go. In alternativa, Sportface.it vi offrirà la diretta testuale, tenendovi aggiornati minuto per minuto sull’azione in pista.