LIVE – Formula 1, GP Miami: qualifiche sprint (DIRETTA)

A Miami va in scena il sesto Gran Premio della stagione 2024 di Formula 1. Il Circus si prepara a correre il primo appuntamento negli Stati Uniti, dove tornerà nei prossimi mesi per fare tappa ad Austin e a Las Vegas. Miami sarà palcoscenico del secondo weekend sprint dell’anno, con la mini gara prevista per la giornata di sabato 4 maggio. La griglia di partenza verrà decisa dalle qualifiche sprint, in programma a partire dalle ore 22:30 italiane di venerdì 3 maggio. Il pilota più veloce otterrà la prima casella, ma non la pole position, in palio solo durante le qualifiche tradizionali. Chi avrà la meglio tra i venti piloti più veloci del mondo? Non ci resta che scoprirlo insieme!

COME VEDERE LE QUALIFICHE IN DIRETTA

Sportface.it vi aggiornerà minuto per minuto