Palermo-Sampdoria oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Palermo-Sampdoria, match dello stadio Renzo Barbera valevole per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. I ragazzi allenati da Michele Mignani vogliono cambiare marcia in questo finale di stagione per provare ad arrivare il più in alto possibile e poi giocarsi tutto nei playoff. La squadra blucerchiata di Andrea Pirlo, dal suo canto, ha risalito diverse posizioni e ora è in piena lotta per ottenere un posto nei playoff, quindi ha bisogno dei tre punti. I padroni di casa sono reduci da una sola vittoria nelle ultime cinque giornate e hanno bisogno di ritrovare i tre punti sotto la guarda del nuovo allenatore. La formazione ospite, invece, arrivano da quattro vittorie consecutive e non ha alcuna intenzione di fermare la propria rincorsa verso i playoff. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 6 aprile alle ore 16:15; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport 252, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

RISULTATI E CLASSIFICA