Formula 1, qualifiche GP Arabia Saudita oggi in tv: orari, programma e come seguirle in diretta

In Arabia Saudita va in scena il secondo appuntamento della stagione 2024 di Formula 1. Sul circuito cittadino di Jeddah, in un weekend anticipato che prevede il Gran Premio per la giornata di sabato, la sessione di qualifiche andrà in scena venerdì 8 marzo. Il via del Q1 è previsto per le 18:00 italiane, con la pole position che sarà assegnata per circa le 19:00. Le qualifiche saranno visibili in diretta sul canale di Sky Sport F1 e in streaming sulla piattaforma Sky Go, oltre che su NOW. In alternativa, Sportface.it vi offrirà la diretta testuale dell’intera sessione.

VAI ALLA DIRETTA TESTUALE