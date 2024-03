Golf, Jonsson Workwear Open 2024: Manassero sogna, è in testa dopo il secondo giro

Matteo Manassero torna a far sognare. Nel secondo giro del Jonsson Workwear Open, l’azzurro, con un giro bogey free in 61 (-11) arriva a un totale di 129 (-15) colpi, rimontando diciannove posizioni e andando in testa alla classifica del torneo in corso di svolgimento in Sudafrica e parte del DP World Tour. “Non potrei essere più felice di così, ma la strada da percorrere è ancora lunga e non mi piace guardare indietro, ma avanti, con l’obiettivo di migliorarmi sempre”, la soddisfazione a fine giornata del golfista veneto. Manassero andrà a caccia di un successo che significherebbe tanto dopo anni difficili: non conquista infatti un evento sul tour maggiore dal 26 maggio 2013 quando trionfò in Inghilterra nel Bmw Championship. Sul percorso del Glendower GC (par 72), Manassero a metà gara ha un solo colpo di vantaggio nei confronti del sudafricano Oliver Bekker, al secondo posto con 130 (-14) davanti agli spagnoli Angel Hidalgo e Ivan Cantero con 131 (-13) insieme al nordirlandese Tom McKibbin. Gli altri azzurri: Andrea Pavan è 17° con 135 (68 67, -9), Lorenzo Scalise 3° con 137 (70 67, -7) e Francesco Laporta 54° con 139 (72 67, -5).