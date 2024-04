Formula 1, gara GP Giappone replica in chiaro: orari, programma e come seguirla

Sul circuito di Suzuka, in Giappone, va in scena il Gran Premio di Formula 1, valido come quarto appuntamento del mondiale 2024. Scatterà dalla pole position Max Verstappen, che durante le qualifiche è stato il più veloce di tutti. La casella della seconda posizione verrà occupata da Sergio Perez, mentre in terza ci sarà Lando Norris, con Carlos Sainz in quarta piazza. Il team di Milton Keynes ha così blindato la prima fila e Verstappen è desideroso di rivalsa dopo il ritiro durante il Gran Premio d’Australia. Attenzione però a McLaren, costante e veloce su questa pista sin dal venerdì. Posizione più complessa invece quella della Ferrari, con Sainz quarto e Leclerc ottavo. Replicare la doppietta di due settimane fa sembra improbabile, ma nel motorsport può succedere sempre l’inaspettato. La gara inizierà alle 7:00 italiane e sarà visibile in diretta agli abbonati Sky. Poche ore più tardi, poi, sarà disponibile anche in chiaro. Il palinsesto di TV8 prevede infatti la replica a partire dalle 14:00 fino alla bandiera scacchi e ai festeggiamenti sul podio. In alternativa, per seguire la gara in diretta, Sportface.it vi fornirà una diretta testuale con tutti gli aggiornamenti minuto per minuto.

