Formula 1, gara GP Giappone oggi in tv: orari, programma e come seguirla in diretta

La Formula 1 è pronta a disputare il Gran Premio del Giappone. Nella terra del sol levante va in scena il quarto appuntamento della stagione 2024, che per ora ha visto coronati due vincitori: Max Verstappen, che ha conquistato le prime due gare, e Carlos Sainz, che ha siglato il successo in Australia. Questo fine settimana si insegue la gloria sull’asfalto di Suzuka, palcoscenico storico per la Formula 1: qui il Gran Premio viene disputato dal 1987. Partirà dalla pole position Max Verstappen, che proprio a Suzuka era stato incoronato due volte campione del mondo al termine della gara del 2022. La seconda casella è stata conquistata da Sergio Perez per una prima fila tutta Red Bull, con Lando Norris e Carlos Sainz a completare la seconda. La Rossa non ha dimostrato particolare brillantezza durante le qualifiche, con Charles Leclerc solo ottavo, ma il team è fiducioso per la gara. Occhi aperti anche per McLaren, con Norris alla ricerca di un buon risultato e la squadra inglese si è dimostrata veloce per l’intero fine settimana.

La gara andrà in scena nel pomeriggio giapponese, ovvero alle 7:00 del mattino italiane. Importante dunque puntare la sveglia per seguire la corsa, che sarà disponibile in diretta a tutti gli abbonati Sky, sui canali di Sky Sport Uno e Sky Sport F1. Inoltre, è prevista anche la copertura streaming sulle piattaforme di Sky Go e NOW. In alternativa, non perdetevi nemmeno un sorpasso con la diretta testuale di Sportface.it, che vi aggiornerà in tempo reale su tutto ciò che accadrà in pista.