Nardi-Muller oggi in tv: orario, canale e diretta streaming qualificazioni Masters 1000 Montecarlo 2024

Le indicazioni per seguire in diretta la sfida tra Luca Nardi e Alexandre Muller, valevole per il turno decisivo del tabellone di qualificazioni del Masters 1000 di Montecarlo 2024. Altro avversario francese per il tennista azzurro, che ha debuttato con un successo in due set ai danni della wild card Pouille e proverà a ripetersi per staccare il pass per il main draw. Nardi sta vivendo un buon momento di forma, reduce dalla vittoria del Challenger di Napoli, ma non potrà sottovalutare Muller, che al primo turno ha sconfitto Lajovic, interrompendo una striscia di quattro ko di fila. Luca ha vinto l’unico precedente, nel Challenger di Barletta nel 2022, e partirà leggermente favorito.

Nardi e Muller scenderanno in campo oggi, domenica 7 aprile, come 1° match sul Court Rainier III dalle 11:00 ore italiane. La diretta televisiva del torneo è affidata a Sky Sport, che monitora il torneo attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Non è prevista tuttavia una diretta televisiva dei match di qualificazioni dato che non sono prodotti per le televisioni. Sarà invece possibile seguirli sul canale YouTube del torneo di Montecarlo.