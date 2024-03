Formula 1, gara GP Bahrain replica in chiaro: orari, programma e come seguirla

La Formula 1 è pronta a tornare per la prima gara dell’anno. Sul circuito del Bahrain si disputa il Gran Premio di apertura della stagione, previsto per la giornata di sabato in via straordinaria. L’evento avrà luogo a partire dalle 16:00 italiane e sarà visibile in diretta agli abbonati Sky. E’ possibile assistere all’evento in chiaro in differita. TV8 infatti trasmetterà l’evento in chiaro a partire dalle 21.35.

COME SEGUIRLA IN DIRETTA

