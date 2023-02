Formazioni ufficiali Monza-Milan, Serie A 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Monza-Milan, match valido per la ventitreesima giornata di Serie A 2022/2023. U-Power Stadium pronto a ospitare lo scontro che mette di fronte i brianzoli e i rossoneri in un derby lombardo importante sia per la zona Champions del Diavolo che per il settimo posto anelato dai padroni di casa. Chi vincerà? Di seguito ecco le scelte ufficiali dei due tecnici, Palladino e Pioli.

Le formazioni ufficiali di Monza-Milan:

Monza: Di Gregorio; Marlon, Marí, Izzo; Birindelli, Rovella, Pessina, Ciurria; Mota Carvalho, Caprari; Petagna

Milan: Tătărușanu; Kalulu, Thiaw, Tomori; Messias, Tonali, Krunić, Hernández; Díaz, Origi, Leão.