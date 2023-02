ATP Rotterdam 2023, non c’è storia nella prima semifinale: Medvedev lascia tre game a Dimitrov

Grandissima prova di Daniil Medvedev contro il malcapitato Grigor Dimitrov: dopo l’ottimo successo di ieri contro Felix Auger-Aliassime, l’ex numero 1 del mondo vince 6-1 6-2 dopo 1 ora e 20 minuti di dominio assoluto, conquistando un posto in finale nell’ATP 500 di Rotterdam. Settimana necessaria per il russo, che reagisce dopo la delusione Australian Open (sconfitto al terzo turno da Korda) e accede alla finale numero 28 della carriera, con un bilancio che fin qui recita un positivo 15-12. Il campione 2021 degli US Open, dopo sole tre settimane di pausa, torna in quella Top 10 che gli è praticamente sempre appartenuta dall’estate 2019 in poi, posizione che, visto il livello espresso nel corso di questa settimana, merita assolutamente di ricoprire. Tra sé e il titolo, solo uno tra Jannik Sinner e Tallon Griekspoor, impegnati nella seconda semifinale non prima delle 19:30.