Serie B, Cardona: “La Reggina non è in crisi, penalizzati dall’arbitro”

“Siamo amareggiati. Una partita senza tensioni con delle sanzioni disciplinari, la prima ammonizione di Fabbian e anche quella Majer, che hanno cambiato il corso della gara. Così non va bene”. Queste le parole di Marcello Cardona, presidente della Reggina, ai microfoni di Sky Sport al termine del match perso dagli amaranto per 3-2 sul campo del Cittadella. “Inzaghi in discussione? Assolutamente no. Nel primo tempo abbiamo dominato in lungo e largo. L’arbitro ha cambiato nettamente la partita. Noi siamo quelli del primo tempo che hanno stradominato la gara. Non siamo in crisi, il nostro allenatore è sereno e ha la stima di tutti”.