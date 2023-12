Formazioni ufficiali Ferencvaros-Fiorentina: Conference League 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Ferencvaros-Fiorentina, match dell’ultima giornata della fase a gironi di Champions League 2023/2024. La partita è in programma alle 18:45 di stasera, giovedì 14 dicembre. Per i viola obiettivo primo posto del girone per evitare il doppio impegno di febbraio e volare direttamente agli ottavi di finale. Ecco le scelte di Italiano e Stankovic.

Le formazioni ufficiali

Ferencvaros (4-2-3-1): Dibusz; Makreckis, Cisse, Aneba, Civic; Abu Fani, Esiti; Katona, Zachariassen, Marquinhos; Varga.



Fiorentina (4-2-3-1): Christensen; Kyode, Ranieri, Milenkovic, Parisi; Mandragora, Lopez; Gonzalez, Barak, Brekalo; Beltran.