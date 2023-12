Futsal, Calderolli: “Ultima opportunità della mia carriera per giocare il Mondiale”

Le speranze di tenere aperta la corsa al primo posto dell’Elite Round della Nazionale italiana di calcio a 5, passano dalla partita di Lubiana con la Slovenia. Domani alle 18.30 l’Italfutsal sfida i padroni di casa nella penultima giornata del girone D.

Gli azzurri sono secondi nel gruppo, 3 punti dietro la Spagna e altrettanti davanti proprio agli sloveni. Vincere vorrebbe dire tenere vive le chance di primo posto, visto che poi nell’ultima giornata – mercoledì 20 al PalaCattani di Faenza – ci sarà lo scontro diretto con le Furie Rosse. Fabricio Calderolli non ha dubbi: “Domani giochiamo la partita più importante di tutte. Siamo concentrati su di loro, sappiamo che andremo incontro a delle difficoltà, ma abbiamo lavorato per essere pronti per trovare le migliori soluzioni“.

All’andata l’Italia si impose 3-1, ma questa volta “sarà una partita diversa – prosegue il giocatore della Feldi Eboli -. Difensivamente sarà una squadra molto attenta, imposteranno la gara cercando spesso il pivot e provando isolamenti uno contro uno in fascia. Totoskovic e Hozjan, che conosciamo bene (il primo ha giocato tanti anni in Italia, il secondo è una delle stelle del Sandro Abate di Avellino) sono due elementi per loro fondamentali. Stiamo lavorando per provare a limitare il loro gioco“.

Ma soprattutto Calderolli nutre una fiducia incrollabile nel gruppo azzurro: “Stiamo bene, siamo pronti, conosciamo l’importanza della partita. Ogni partita abbiamo giocato alla grande, con attenzione nei momenti importanti, quelli che cambiano il corso e l’andamento. È proprio in quelle fasi che anche con la Slovenia dovremo dimostrare di essere superiori“.

Al Mondiale accede direttamente solo la prima del girone, mentre le 4 migliori seconde dei 5 raggruppamenti saranno relegate agli spareggi. C’è un sogno da tenere vivo: “Personalmente non ho mai giocato una Coppa del Mondo e questa è l’ultima opportunità della mia carriera – conclude il classe ’87 -. Sarebbe un traguardo meraviglioso per tutti, anche per i giovani che sono nel nostro gruppo. Credo in questo percorso che stiamo facendo: vogliamo vincere con la Slovenia e poi provare a fare il colpo con la Spagna“.