Forlì-Chiusi stasera in tv: canale, orario e diretta streaming gara-2 quarti di finale playoff Serie A2 2022/2023

Il canale, l’orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Forlì-Chiusi, sfida valida come gara-2 dei quarti di finale dei playoff della Serie A2 2022/2023 di basket. In gara-1 sono stati i padroni di casa a imporsi, in una gara tirata e fatta da numerosi sorpassi e controsorpassi, in cui Forlì ha prevalso di fatto grazie al parziale del terzo quarto, resistendo poi al ritorno di Chiusi negli ultimi dieci minuti. Inizialmente prevista per martedì 16, poi per mercoledì 17 maggio, la gara è stata nuovamente rinviata causa maltempo. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Forlì-Chiusi dei playoff di Serie A2.

SEGUI IL LIVESCORE

RISULTATI PLAYOFF

PROGRAMMA E ORARI PLAYOFF

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming tramite l’abbonamento LNP Pass, ovvero la piattaforma ufficiale della lega, al seguente link.; è possibile attivare la tariffa “LNP Pass Postseason”, al costo di €19,99, con la piattaforma compatibile anche con i dispositivi mobili. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con un livescore in diretta, la cronaca al termine e tutti i risultati aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.