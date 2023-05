Playoff Serie A2 basket 2022/2023, rinviate Forlì-Chiusi e Baltur Cento-Fortitudo Bologna causa maltempo

Forlì-Chiusi e Baltur Centro-Fortitudo Bologna, gare valide per i playoff di Serie A2 basket 2022/2023, non avranno luogo oggi a causa del forte maltempo che sta devastando l’Emilia Romagna e la zona centro-meridionale della Pianura Padana. Per ragioni di ordine pubblico, dunque, le due partite (Forlì-Chiusi era già stata rinviata da ieri a oggi) non si disputeranno questa sera e sono state ufficialmente rimandate.