Fognini-Zapata Miralles oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Indian Wells 2024

Fabio Fognini sfiderà Bernabe Zapata Miralles nel primo turno dell’ATP 1000 di Indian Wells 2024, torneo in programma sul cemento statunitense. Il direttore del torneo Tommy Haas ha concesso una wild card al tennista ligure, che è sempre vicino alla top-100 ma purtroppo non riesce a trovare la continuità a livello fisico neanche in questo inizio di 2024. Tra Tenerife e i tornei in Medio Oriente già diversi gli acciacchi avuti da Fabio, che spera di poter dare il suo massimo in quello che è stato un sorteggio favorevole. Zapata Miralles oltre a giocare decisamente meglio sul rosso è in crisi nera, avendo vinto soltanto due delle ultime quindici partite disputate.

