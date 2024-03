Trevisan-Parry oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Indian Wells 2024

Martina Trevisan sfiderà Diane Parry nel primo turno del WTA 1000 di Indian Wells 2024, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della località californiana. Serve una scossa alla toscana, che può vantare due soli successi in questi primi mesi della stagione. Di fronte a lei c’è un’osso duro come la transalpina, giocatrice potente e molto pericolosa su questo tipo di superficie. Tra le due non ci sono precedenti a livello di circuito maggiore. A separarle ci sono solamente due posizioni nel ranking mondiale e secondo le quote dei bookmakers sarà una partita all’insegna dell’equilibrio, con Trevisan leggermente sfavorita nei pronostici. In palio per la vincitrice c’è un secondo turno contro la canadese Leylah Fernandez, ventinovesima testa di serie e beneficiaria di un bye all’esordio.

