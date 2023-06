Fognini-Ofner oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2023

Fabio Fognini affronterà Sebastian Ofner nel terzo turno del Roland Garros 2023, secondo Slam della stagione, sulla terra rossa di Parigi. Il tennista ligure vuole togliersi qualche altra bella soddisfazione sui campi dello slam transalpino, e dopo i successi ai danni di Auger-Aliassime e Kubler ora si gioca un posto nella seconda settimana del torneo. Tra lui e gli ottavi l’austriaco Ofner, giocatore proveniente dalle qualificazioni. Sfida da non sottovalutare, contro un tennista che conosce anche lui molto bene la terra rossa, superficie sulla quale ha ottenuto i migliori risultati della carriera.

Fognini e Ofner scenderanno in campo oggi, venerdì 2 giugno, come 3°match dalle 11:00. La diretta televisiva è affidata ad Eurosport, che segue il secondo Slam stagionale attraverso i due canali di riferimento Eurosport 1 ed Eurosport 2. Disponibile anche una diretta streaming attraverso la piattaforma Discovery+ (solo per abbonati Eurosport). Anche gli abbonati a DAZN, Sky (210 e 211) e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport per non perdersi alcuno scambio del prestigioso evento transalpino. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà costantemente il Roland Garros 2023. Il nostro sito, infatti, accompagnerà i propri lettori con dirette testuali, news, approfondimenti, highlights, parole dei protagonisti e contenuti esclusivi per tutta la durata del torneo.