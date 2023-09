Foggia-Virtus Francavilla oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Foggia-Virtus Francavilla, match dello Zaccheria valevole per la quarta giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I rossoneri padroni di casa, dopo lo scialbo pareggio a reti bianche dello scorso turno, hanno bisogno di trovare la svolta in questa stagione con una vittoria. La compagine ospite, dal suo canto, arriva con il vento in poppa e vuole dare seguito all’importante successo contro il Crotone. La partita andrà in scena nella giornata di giovedì 21 settembre alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 255.

