Genk-Fiorentina, programma e telecronisti Sky e Dazn Conference League 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Sky e Dazn di Genk-Fiorentina, match della prima giornata della fase a gironi di Conference League 2023/2024. Secondo anno consecutivo per i viola nelle coppe europee e si parte dal Belgio per la trasferta contro la squadra con cui, probabilmente, i toscani si giocheranno il primo posto in questo girone. Chi riuscirà a vincere? Si parte alle ore 18.45 di giovedì 21 settembre.

Genk-Fiorentina sarà visibile su Sky Sport Arena con la telecronaca di Federico Zancan e Nando Orsi e su Dazn con la telecronaca di Riccardo Mancini.