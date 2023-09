Monopoli-Catania oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Monopoli-Catania, match valevole per la quarta giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La formazione biancoverde non ha avuto un avvio di stagione molto brillante e spera di portare a casa una bella vittoria davanti al pubblico di casa. La squadra etnea, invece, è reduce da un importante successo, il primo stagionale, e ha intenzione di aprire una serie di affermazioni consecutive. La partita andrà in scena nella giornata di giovedì 21 settembre alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 258.

