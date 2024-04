Ciclismo, Liegi-Bastogne-Liegi 2024 oggi in tv: canale, orario e diretta streaming

Oggi, domenica 21 aprile, scatta la 110ª edizione della Liegi-Bastogne-Liegi. La Doyenne, la Classica Monumento più antica, vedrà i corridori affrontare i 254.5 km da Liegi a Liegi. Saranno 11 le côtes, salite brevi ma dalla pendenza massima molto alta. Sarà grande lotta per la vittoria tra Van der Poel e Pogacar. La partenza è prevista per le 10.15 con arrivo in programma tra le 16.30 e le 17.00. La corsa sarà tramessa in diretta tv a partire dalle 12:30 sui canali Eurosport, oltre che in chiaro su RaiSport con passaggio su Rai Due dalle 15:00. Numerose anche le opzioni per la diretta streaming, che sarà disponibile su RaiPlay, Discovery+, Now, Sky Go e Dazn.

START LIST E FAVORITI

PERCORSO E ALTIMETRIA