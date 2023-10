Foggia-Brindisi oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Foggia-Brindisi, match dello Zaccheria valevole per l’ottava giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa, dopo un avvio di stagione complicato, vogliono tornare al successo per provare a riavvicinarsi alla zona playoff, di cui lo scorso anno sono stati grandi protagonisti. La formazione ospite, invece, spera di portare a casa il successo in questo derby tutto pugilese. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 14 ottobre alle ore 16:15 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 252.

