Pergolettese-Trento oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco le informazioni sull data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Pergolettese-Trento, match valevole per l’ottava giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La sfida si preannuncia molto impegnativa per i padroni di casa, che sperano di regalare una gioia ai propri tifosi conquistando tre punti preziosi in ottica salvezza. I gialloneri, invece, hanno intenzione di vendere cara la pelle per scalare qualche altra posizione in classifica e allontanarsi dalla zona rossa. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 14 ottobre alle ore 14:00 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 254.

SITO LEGA PRO

RISULTATI E CLASSIFICA