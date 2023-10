Ucraina-Macedonia del Nord oggi in tv: orario, canale e diretta streaming qualificazioni Europei 2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Ucraina e Macedonia del Nord, valida per le qualificazioni agli Europei 2024. Partita quasi decisiva per queste due squadre, in questo momento appaiate a quota 7 punti come l’Italia, ma con una partita in più già giocata. Entrambe devono sperare in un passo falso degli Azzurri da qui alla fine delle qualificazioni e, nel caso avvenisse, dovranno farsi trovare pronte. Ecco perché quest’oggi è fondamentale portare a casa i tre punti. La sfida è in programma oggi, sabato 14 ottobre, alle 15:00. Diretta su Sky Sport Calcio e in streaming su Sky Go e NOW.