Fiorenzuola-Novara oggi in tv: data, orario e diretta streaming, Coppa Italia Serie C 2023/2024

Ecco le informazioni sula data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Fiorenzuola-Novara, match valevole il primo turno della Coppa Italia di Serie C 2023/2024. I padroni di casa, dopo un inizio di stagione estremamente complicato nel girone A del campionato, vogliono rialzare la testa in questo appuntamento di coppa. Anche la squadra piemontese appare in grande difficoltà e, dopo il pareggio di sabato scorso, spera di poter trovare una gioia in questa competizione. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 4 ottobre alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport, ma al momento non è prevista la copertura televisiva.

