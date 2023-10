Arezzo-Lucchese oggi in tv: data, orario e diretta streaming, Coppa Italia Serie C 2023/2024

Tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Arezzo-Lucchese, match valevole il primo turno della Coppa Italia di Serie C 2023/2024. E’ tutto pronto per un accesso derby toscano che aprirà questa edizione della coppa e senza ombra di dubbio regalerà spettacolo. I padroni di casa hanno approcciato bene alla nuova stagione, mentre la squadra ospite finora ha avuto qualche alto e basso dal punto di vista dei risultati. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 4 ottobre alle ore 14:00, ma al momento non è prevista la copertura televisiva.

SITO LEGA PRO

RISULTATI E CLASSIFICA