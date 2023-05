Fiorentina-West Ham in tv: data, orario e diretta streaming finale Conference League 2022/2023

Fiorentina-West Ham è la finale di Conference League 2022/2023 e sarà visibile in tv: ecco le informazioni su data, orario e diretta streaming dell’atto conclusivo che si terrà mercoledì 7 giugno alle ore 21 alla Fortuna Arena di Praga, in Repubblica Ceca. Dopo un cammino estenuante, Fiorentina e West Ham sono riuscite ad approdare alla partita che assegnerà questo trofeo internazionale, andando così ad aggiungersi alla Roma nel ristrettissimo albo d’oro di un torneo Uefa giunto appena alla sua seconda edizione. Per quanto riguarda la trasmissione televisiva dell’incontro in Italia, questo sarà visibile in tv su Sky Sport Uno, in streaming su Sky Go, ma anche sulla piattaforma Dazn e su Now Tv per gli abbonati, oltre che in chiaro su TV8. Sportface.it, a ogni modo, vi informerà in tempo reale passo dopo passo per non farvi perdere nemmeno un’emozione.