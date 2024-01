Fiorentina-Udinese, programma e telecronisti Dazn Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn di Fiorentina-Udinese, match valido per la ventesima giornata di Serie A 2023/2024. Tutto pronto allo stadio Franchi per la sfida che mette di fronte i viola, a caccia di tre punti per confermarsi al quarto posto, e i friulani che devono correre in chiave salvezza. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento alle ore 18 di domenica 14 gennaio.

Fiorentina-Udinese sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Alberto Santi e Alessandro Budel.