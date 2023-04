Fiorentina-Spezia, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn di Fiorentina-Spezia, match valido per la ventinovesima giornata di Serie A 2022/2023. Si parte alle ore 14.30 di sabato 8 aprile per questa sfida molto importante tra i viola reduci da nove vittorie di fila considerando tutte le competizioni e i liguri che cercano ulteriori punti per la salvezza. Chi riuscirà a spuntarla allo stadio Artemio Franchi?

Fiorentina-Spezia sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Edoardo Testoni e Fabio Bazzani.