MOVIOLA – Udinese-Monza, Petagna su Nestorovski: Massimi fischia rigore al 90′

Episodio da moviola nel corso del finale di Udinese-Monza, match valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Alla Dacia Arena di Udine Petagna entra da dietro su Nestorovski e per l’arbitro Massimi non c’è nessun dubbio: è calcio di rigore. Rivedendo le immagini si nota come il contatto ci sia, ma sembra un po’ poco per fischiare rigore. In queste situazioni ovviamente il Var non può intervenire perché l’intensità della spinta la giudica solamente l’arbitro in campo. Galliani abbandona lo stadio, Beto dal dischetto fa 2-2.