Lukaku si scusa coi tifosi dopo Salernitana-Inter. La Nord apprezza: “Metterci la faccia sempre”

Romelu Lukaku ha chiesto scusa con i tifosi interisti presenti all’Arechi, in occasione della sfida contro la Salernitana. L’attaccante ha sbagliato totalmente sottoporta in un’occasione avuta nella seconda frazione, e ha voluto mostrare il proprio dispiacere ai supporter nerazzurri: un gesto particolarmente apprezzato dalla Curva Nord che tramite le proprie storie di Instagram ha recapitato questo messaggio: “Metterci la faccia sempre, non importa se le cose vanno bene o male, quello che conta è prendersi le proprie responsabilità. Nella buona sorte e nelle avversità, io ci sarò”.