Fiorentina-Sassuolo, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn di Fiorentina-Sassuolo, match valido per la diciassettesima giornata di Serie A 2022/2023. Al Franchi c’è un po’ di rabbia da entrambe le parti, i viola per il pareggio con rimonta subito, i neroverdi in crisi nera a caccia di una vittoria per uscire fuori da un periodo nero. Appuntamento alle ore 15 di sabato 7 gennaio: chi riuscirà ad avere la meglio?

Fiorentina-Sassuolo sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Ricky Buscaglia ed Emanuele Giaccherini.