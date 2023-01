Milan-Roma, Pioli: “Scudetto? Facciamo la nostra corsa. Maignan non so se torna fra 5 settimane”

“La Roma è una squadra forte, completa, tanto fisica. Ha perso negli ultimi minuti col Napoli e ha vinto con l’Inter, la rispettiamo tanto. Ci siamo noi, con la nostra volontà e la nostra determinazione. Vogliamo tornare a San Siro con grande energia ed entusiasmo”. Lo ha detto l’allenatore del Milan, Stefano Pioli, in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Roma: “Scudetto? Non è cambiato tanto con una partita ci crediamo e non siamo lì a contare i punti di distacco. Noi dobbiamo fare la nostra corsa e servono tanti punti per vincerlo. Pensiamo a giocare bene, ad alzare il livello, a cominciare da una vittoria”.

E sulle condizioni di Maignan: “Per Maignan non abbiamo nessuna tempistica, è importante non correre rischi. Non so dire se sarà assente altre due, tre, quattro o cinque settimane. Il muscolo non risponde come dovrebbe. Vasquez? Bella personalità. Oggi si è allenato in minima parte, domani si allenerà ancora e poi vedremo”.

La conferenza si era aperta con un ricordo di Vialli: “Con Vialli ho giocato nell’U21 e ci siamo affrontati tantissime volte. Perdiamo un campione, di sport ma soprattutto della vita per tutti i valori che ci ha sempre trasmesso, una persona coerente, generosa e tenace. La tristezza è tanta, porgo le più sentite condoglianze alla famiglia e ai suoi cari. E’ stato tanta tanta roba”.